Росіяни атакували Львів «шахедами», є влучання та поранені
Унаслідок удару на території Львова сталося загорання на промисловому складі.
Під ранок 19 вересня росіяни атакували Львівщину безпілотниками. Атака тривала близько 2,5 годин, повідомили мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці та голова ОВА Максим Козицький у Telegram.
“Внаслідок удару на території Львова фіксуємо загорання на промисловому складі. Всі відповідні служби виїхали на місце. Працюємо за протоколом”, – написав він.
Пізніше Садовий повідомив, що на складі з-під уламків дістали чоловіка. Оперативні роботи тривають.
“Тобто поки відомо про одну людину, яка постраждала внаслідок атаки”, – додав міський голова.
“Загроза минула. За уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані. Більше інформації згодом. Дякуємо нашій Протиповітряній Обороні. Вона сьогодні гідно прийняла дуже складний виклик”, – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
О 8:49 очільник ОВА повідомив, що пожежу на складах досі гасять. Загалом зафіксовано три влучання у промислові склади у Львові. 26-річний чоловік, який у момент атаки був на складі, госпіталізований. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.
“На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять. Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали”, – зазначив він. // LB.ua