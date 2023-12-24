Росіяни атакували мирне населення під час роздачі хліба на прикордонні Чернігівщин

Вчора російська армія атакувала з дрона цивільних мешканців, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.

Мирним людям роздавали хліб в центрі села і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона. На щастя, люди не постраждали. Осколками посіло легковий автомобіль з хлібом.

Наслідки ворожих атак задокументували поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Ворог продовжує підступно обстрілювати мирне населення прикордоння. Тож поліція закликає людей евакуюватися до безпечніших громад вглиб області.

Якщо вам необхідна допомога – звертайтеся на лінію 102!

Національна поліція України