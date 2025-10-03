Росіяни атакували Полтавщину крилатими ракетами і дронами

Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Вночі під час масованої атаки з використанням ударних безпілотників росіяни попередньо застосували крилату версію ракет “Іскандер”.

Під обстрілом опинилася Полтава. Як пише “Суспільне”, кореспонденти повідомили про цілу серію вибухів. Очевидці говорять про пожежі.

Вранці начальник ОВА Володимир Когут розповів, що вночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА.

Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. У всіх випадках обійшлося без постраждалих.

Секретарка міської ради Полтави Катерина Ямщикова повідомила, що частину міських шкіл перевели сьогодні на дистанційне навчання. Є пошкодження в різних частинах громади. У разі виявлення підозрілих предметів вона закликала не торкатися їх і повідомили в 102. // LB.ua