Росіяни атакували ракетами портову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих, пошкоджено теплохід

Вночі росіяни атакували ракетами Одеську область, у результаті чого загинули двоє портових працівників, був поранений матрос, пошкоджень зазнав цивільний теплохід.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram:

“Вночі ворог атакував Одещину ракетами. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули”.

За його словами, ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Наразі постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні.

Також пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються. // УП