Британський прем’єр вимагає від Байдена $20 млрд. Києву та добро на удари Storm Shadow, – Telegraph

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер вимагатиме від Джо Байдена виділити Україні 20 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів до вступу Дональда Трампа на посаду. Крім того, він вимагає дозволу для Києва на удари Storm Shadow по території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними видання, Стармер, наполягає на проведенні особистих переговорів з Байденом, що йде президентом США, коли вони обидва відвідають саміт G20 у Бразилії наступного тижня.

Очікується, що сер Стармер також заявить, що Україні слід нарешті дати дозвіл на запуск ракет великої дальності Storm Shadow у глиб території Росії, проти чого виступає Байден.

Стармер і президент Франції Еммануель Макрон обговорили питання зміни позиції США щодо урагану Storm Shadows під час переговорів у Парижі 11 листопада. Два лідери провели 20 хвилин, розмовляючи віч-на-віч про Україну, тоді як велика делегація помічників не була присутня в залі, що є ознакою політичної делікатності дискусій.

“Лідери розпочали з обговорення ситуації в Україні, включаючи питання про те, як найкраще забезпечити Україні максимально сильні позиції перед зимою”, – повідомило джерело.

Ракети Storm Shadow виробляються у Великій Британії та Франції, але при розгортанні можуть використовуватися американські системи.

Україна має дозвіл використовувати їх для завдання ударів по кордону з Росією, але не вглиб території.

Західні союзники, мабуть, працюють на двох фронтах – грошей та зброї – намагаючись змусити Байдена піти на більшу підтримку України, ніж це заплановано на останні два місяці його перебування при владі.

У європейських столицях існують побоювання, що Трамп, який повернеться до Білого дому 20 січня, змусить Україну назавжди відмовитися від утримуваних Росією територій в обмін на мирну угоду.

Трамп пообіцяв покласти край війні Україні, куди вторглася Росія, в перший день свого президентства і розкритикував мільярди фунтів доларів підтримки Києва, наданої Байденом.

Саміт G20 у Ріо-де-Жанейро на початку наступного тижня може мати вирішальне значення, оскільки союзники обговорюють прискорення підтримки України. Сер Стармер, Байден та Макрон будуть там.

Кредит Україні

Одним із основних напрямків лобіювання в Лондоні є те, щоб країни “Великої сімки” — Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США — виконали свою давню обіцянку надати Україні фінансові ресурси.

У червні лідери країн “Великої сімки” домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

США обіцяли надати 20 млрд доларів із цих 50 млрд доларів, проте вони ще не надані. Звіти із США минулого місяця вказували, що гроші готуються цього року.

Ракети Storm Shadow

Журналісти запитували Стармера, чи він обговорював ракети Storm Shadow з Макроном. Це сталося в літаку, що прямував на 29-й саміт ООН зі зміни клімату в Баку, столиці Азербайджану.

Стармер сказав: “Я завжди говорив, що ми підтримуємо Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми дотримуємося цього. Я також говорив, що в ряді випадків нам потрібно поставити Україну в найкраще можливе становище. Це був мій постійний рефрен вже чотири місяці, з тих пір, як я став прем’єр-міністром, у всіх обговореннях, які я вів.

Однак прем’єр-міністр відмовився вдаватися до подробиць обговорення оперативних військових питань.

Річард Найтон, головний маршал авіації Британії, висловив свою підтримку ударом України ракетам Storm Shadow углиб російської території.

Найтон у своїй промові у Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень заявив, що “альтернатива перемозі України немислима” і що це стане “зеленим світлом агресорам у всьому світі”.