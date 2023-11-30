Росіяни вдруге за день обстріляли селище Садове на Херсонщині, загинули ще дві людини

Вранці внаслідок обстрілу цього села загинула жінка.

Садове – знову під вогнем російських окупаційних військ.

Про це повідомила Херсонське ОВА.

Внаслідок чергового обстрілу загинуло двоє чоловіків, 1970 та 1956 року народження.

Нагадаємо, вранці внаслідок обстрілу цього села загинула жінка.

Також нагадаємо, сьогодні після 9:00 окупанти обстріляли Корабельний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Окупанти поцілили у житлові квартали. Пошкоджена автівка, посічені дерева, вибиті вікна у багатоповерхівках. Поранений 71-річний херсонець. // LB.ua