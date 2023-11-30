Росіяни вдруге за день обстріляли селище Садове на Херсонщині, загинули ще дві людини

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Вранці внаслідок обстрілу цього села загинула жінка.

Садове – знову під вогнем російських окупаційних військ.

Росіяни вдруге за день обстріляли селище Садове на Херсонщині, загинули ще дві людини

Фото: Google Maps

Про це повідомила Херсонське ОВА.

Внаслідок чергового обстрілу загинуло двоє чоловіків, 1970 та 1956 року народження.

Нагадаємо, вранці внаслідок обстрілу цього села загинула жінка.

Також нагадаємо, сьогодні після 9:00 окупанти обстріляли Корабельний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Окупанти поцілили у житлові квартали. Пошкоджена автівка, посічені дерева, вибиті вікна у багатоповерхівках. Поранений 71-річний херсонець. // LB.ua

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