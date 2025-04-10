Росіяни, ймовірно, збили свій вертоліт під Москвою

Під час атаки українських далекобійних дронів у Наро-Фомінську росіяни прийняли власний вертоліт за український БПЛА

В російському Наро-Фомінську, що під Москвою та 400 км від України, сьогодні, у ніч на 10 квітня, скоріш за все, російські військові збили власний російський вертоліт, прийнявши його за український дрон.

На це вказує ціла купа відео на якому зафіксований літальний апарат вертолітного типу, який намагаються збити над містом. Також місцеві ЗМІ повідомили, що збитий близько 22:40 за місцевим часом “БПЛА”. А це відбулось у той самий час, коли об’єкти у Московській області атакували українські далекобійні дрони.

Через низьку якість нічної зйомки доволі складно ідентифікувати літальний апарат, але лопаті, що обертаються та відповідний шум не залишає багато варіантів. Окрім того, на ще одному відео можливо більш чітко роздавитися, що мова йде саме про вертоліт. Але цивільний чи військовий та якої саме моделі – невідомо.

Може виникнути питання – чому у вертольоту світяться лопаті. І це не у так званий ефект Коппа-Етчеллса, коли лопаті вертольоту починають світитися через тертя об пил чи пісок, бо побачити його можливо лише у пустелі під час посадки чи злету літального апарата.

Справа в тому, що до складу світлотехнічного обладнання вертольотів входять не лише аеронавігаційні вогні та проблискові маяки, а й контурні вогні, що встановлені на кінцях лопатей для світового позначення області несучого гвинта.

Також може виникнути питання, чому росіяни взагалі обстрілювали власний вертоліт. І саме тут можливо звернути увагу, що по ньому працювали лише з кулеметів та, можливо, зеніток типу ЗУ-23-2, а не за допомогою ЗРК. Поясненням цього може бути те, що вогонь по ньому вели не зенітні підрозділи, а військові з території військових частин.

Зокрема прямо у Наро-Фомінську знаходиться пункт постійної дислокації 4-ї окремої танкової “Кантемирівської” дивізії, учбовий центр військової академії ім. Фрунзе, а також військова база паливно-мастильних матеріалів. При цьому, з огляду на трасери, вогонь вели всі одночасно. // Defence Express