Погрожували розстріляти, якщо потерпілі не віддадуть гроші: судитимуть трьох російських окупантів

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Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох військовослужбовців ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у травні минулого року під час окупації м. Ізюм троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними.

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Російські армійці здійснили два постріли з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Після цього окупанти почали вимагати гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрілять в них на ураження.

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Забравши у потерпілих грошові кошти, російські солдати пішли.

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Завдяки проведеним оперативним заходам правоохоронці встановили особи військових РФ: потерпілі опізнали їх.

Обвинувачених судитимуть заочно у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники 4-ого прикордонного загону Східноно РУ ДПС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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