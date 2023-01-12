На Київщині 18-річний племінник підпалив будинок тітки

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11 січня до Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про загорання приватного будинку в місті Кагарлик.

Провівши низку оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що підпал вчинив 18-річний племінник власниці домоволодіння.

підпалив будинок тітки: поліція київщини розслідує обставини пожежі

Правоохоронці затримали винуватця та наразі триває досудове розслідування за фактом умисного знищення або пошкодження майна [ч. 2 ст. 194 ККУ].

підпалив будинок тітки: поліція київщини розслідує обставини пожежі

підпалив будинок тітки: поліція київщини розслідує обставини пожежі

Відділ комунікації поліції Київської області 

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