На Київщині 18-річний племінник підпалив будинок тітки

11 січня до Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про загорання приватного будинку в місті Кагарлик.

Провівши низку оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що підпал вчинив 18-річний племінник власниці домоволодіння.

Правоохоронці затримали винуватця та наразі триває досудове розслідування за фактом умисного знищення або пошкодження майна [ч. 2 ст. 194 ККУ].

Відділ комунікації поліції Київської області