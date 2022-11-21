Росіяни намагаються «легалізувати» мародерство на окупованих територіях
Росіяни намагаються сформувати на тимчасово окупованих територіях України так звані “нотаріальні округи” відповідно до чинного російського законодавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Окупанти вже розпочали процес реєстрації російських “нотаріусів”. Таким чином вони намагаються легалізувати оформлення та переоформлення майна, яке вони вилучили у місцевих мирних жителів. Тобто такі псевдонотаріуси легалізують факти мародерства і грабежу.
“Зауважимо, що жоден із документів, які завіряють ці псевдонотаріуси, не є правомірним. Тому ці операції з переоформлення майна не будуть визнаними у світі й Україні. Відтак вони не є підтвердженням права власності на майно”, – наголошує ЦНС.
Центр національного спротиву вчергове закликає мешканців тимчасово окупованих територій не співпрацювати з російською владою й за можливості залишити регіон до моменту його звільнення.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що на окупованих територіях України російські солдати та кримінальні групи масово грабують населення. Проте на мародерів обов’язково чекає відповідальність, підкреслив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.
Крім того, Росія весь час після повномасштабного вторгнення краде українське продовольство. Окупанти вивозять із захоплених районів України пшеницю, соняшник, кукурудзу та інші продовольчі товари і сировину.