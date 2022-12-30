Росіяни обстріляли місто у Чернігівській області: є загибла
Росіяни обстріляли місто Семенівка у Чернігівській області 30 грудня. Там зникла електроенергія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
“Окупанти обстріляли населений пункт, імовірно застосувавши ствольну артилерію. Зафіксовано три прильоти”, – написав він.
Наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу.
До того ж, у Семенівці зникла електроенергія.
ОК “Північ” підтвердило, що росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії.
“З 12:15 до 12.25 повідомили про 6 виходів з території РФ в напрямку території України зі ствольної артилерії 122 мм. Влучання зафіксовані в н.п. Семенівка (Чернігівська область)”, – сказано у повідомленні.
Внаслідок атаки загинула одна цивільна особа – жінка.