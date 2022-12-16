В енергосистемі України оголошено надзвичайну ситуацію

Наголошується, що через сьогоднішні російські обстріли втрачено понад 50% споживання об’єднаної енергетичної системи.

В “Укренерго” оголосили про надзвичайну ситуацію в енергосистемі України станом на 16 грудня 2022 року.

Як повідомляється на сайті компанії, внаслідок російських атак з енергооб’єктів сталася втрата 50% споживання об’єднаної енергосистеми України (ОЕС). У зв’язку із цим компанія оголосила про режим системної аварії.

“16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України відбулася втрата понад 50% споживання ОЕС України, що відповідно п. 2.4 Кодексу системи передачі визначає настання режиму системної аварії”, – йдеться у повідомленні.

Тож, за правилами ринку, у разі такої значної втрати споживання електросистеми, оголошується надзвичайна ситуація:

“Відповідно до правил ринку (Розділ 9 пп. 9.1.2), повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року”.

Масована ракетна атака по Україні 16 грудня 2022 року

16 грудня Росія влаштувала масований ракетний обстріл території України. Вибухи лунали у низці міст – Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та інших.

Спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив про проліт над Україною понад 60 ракет, ППО спрацювала непогано.

В Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб’єкти. Повідомлялося, що знеструмлено Харків та Кіровоградську область.

Внаслідок масованої ракетної атаки Росії 16 грудня було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. “Відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо – енергетики відновлюватимуть енергопостачання”, – зазначив він. // УНІАН