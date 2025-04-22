Росіяни обстріляли Одесу дронами. Є поранені, пошкоджені цивільні об’єкти

Через атаку розпочалися пожежі.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram розповів про наслідки вечірньої ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників.

За словами посадовця, в Одесі росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби. Через обстріл у декількох місцях здійнялися пожежі.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Постраждали троє людей, медики надають їм допомогу.

За оновленими даними, в Одесі пошкоджено три школи. Дві з них нині працюватимуть у дистанційному режимі.

“Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби”, – підсумували наслідки атаки в ДСНС.

Над гасінням пожеж працювали 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки, розповіли рятувальники. До допомоги долучилися добровольці, пожежний підрозділ НГУ та підрозділ Одеської міської ради. // LB.ua