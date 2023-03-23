Росіяни обстріляли центр міста Берислав на Херсонщині
Це місто знаходиться на протилежному березі Дніпра від окупованої Каховки.
Сьогодні вдень, 23 березня, росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
“Вороги частково зруйнували адміністративну будівлю, поцілили у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети, також снаряди падали на територію парку та церкви”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що людей російські снаряди не зачепили. Але центр міста на Херсонщині понівечений підступним ударом російських військ.
Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, президент Володимир Зеленський прибув на Херсонщину і пообіцяв місцевим мешканцям швидку відбудову. Зокрема, під час візиту президент обговорив ситуацію із забезпеченням електроенергією населених пунктів Херсонщини. // LB.u