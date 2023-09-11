Росіяни планують мобілізувати до 700 тис. осіб

Примусова мобілізація буде проводитися в Росії та на окупованих територіях України.

У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час в РФ та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тис. осіб. Також призвати планується близько 40 тис. мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості “загороджувальних загонів” позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними. // LB.ua