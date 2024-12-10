Росіяни ретируються із Сирії, задіявши караван літаків

Для відступу з Сирійської республіки росіяни задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки.

✈️ Із авіабази Хмеймім заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів “ульяновск”, “чкаловскій” та “пріволжскій”.

Також держава-агресор залучає додаткові об’єкти флоту: зокрема, у місті балтійск наказали підготувати до виходу в Тартус суховантаж “Sparta II” та великий десантний корабель “алєксандр шабалін”.

🚢 Курс на Середземне море взяли великі десантні кораблі північного флоту росії “алєксандр отраковскій” та “іван ґрєн”.

В операції “сирійський відступ” також беруть участь ворожі фрегати “адмірал ґоршков” та “адмірал ґоловко”.

⚓️ У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецназівців для забезпечення безпеки відступу.

Ймовірно держава-агресор розраховує на домовленості із антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії. Навіть представники так званої московської дипломатії більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання “терористами”, а демонструють нейтральну, навіть “милу” публічну риторику.

☝️ Тим часом серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення ― московити навіть висловлюють невдоволення своїми вождями і командирами, зокрема їхньою організаційною неспроможністю. Одна з військових баз із російськими військовими перебуває в облозі.

Головне управління розвідки МО України