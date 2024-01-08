Росіяни скинули авіабомбу на мешканців окупованого Рубіжного

В окупантів сталося чергове «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу»

Російський літак сьогодні вранці скинув авіабомбу на окуповане Рубіжне Луганської області. Мовляв, це було «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу ФАБ-250». Про це написав ватажок так званої «ЛНР» Леонід Пасічник у Telegram.

«При виконанні бойових завдань літаком повітряно-космічних сил Російської Федерації над містом Рубіжне відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу «ФАБ-250», – написав гауляйтер.

За його словами, ніхто не постраждав, а мешканців найближчих будинків нібито оперативно евакуювали. // Главком