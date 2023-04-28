Росіяни скинули бомбу на територію підприємства у Чернігівській області
У п’ятницю, 28 квітня, російська армія вчергове завдала удару авіацією по прикордонню Чернігівської області. Відомо про один вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК “Північ“.
“Близько 11:00 зафіксовано 1 вибух, ймовірно ФАБ-500, в н.п. Семенівка. В результаті авіаудару пошкоджена територія підприємства”, – йдеться в повідомленні.
Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.
“На місці вибуху працюють правоохоронці та ДСНС”, – додали військові.