Росіяни цілеспрямовано обстріляли об’єкти “Укрзалізниці”

Упродовж ночі на 3 вересня росіяни здійснили цілеспрямований масований обстріл об’єктів “Укрзалізниці”. Однак жодного пасажирського рейсу не було скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ .

“Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника Укрзалізниці – машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками.

Залізничник і його дружина, яка працівниця первинної профспілки отримали поранення та були доправлені до лікарні, повідомили в УЗ.

“Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух”, – додали в пресслужбі.