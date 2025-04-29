Росіяни вбили дитину на Дніпропетровщині, її сестру дістали з-під завалів (фото)

Російська армія у ніч на вівторок, 29 квітня, дронами атакувала Дніпропетровську область. Під час атаки загинула 12-річна дівчинка, її сестру госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС та Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За даними ДСНС, у Самарівському районі ворожий дрон влучив у житловий будинок. Там під завалами опинились діти.

“Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину, проте дівчинка 2012 року народження, на жаль, померла дорогою до лікарні”, – розповіли рятувальники.

Ще одну дівчинку, 2019 року народження, врятували рятувальники та передали медикам. Постраждали також їхні батьки, але від госпіталізації відмовилися.

Лисак уточнив, що під час атаки було частково зруйновано приватний будинок та господарська споруда. Ще одна оселя і гараж – пошкоджені.