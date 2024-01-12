Росіяни вчергове обстріляли Херсон, убивши двох людей

Зокрема, через влучання снаряду спалахнув автомобіль.

Сьогодні, 12 січня, ворог обстріляв один з мікрорайонів міста Херсон.

Про це повідомляє ДСНС.

Через влучання снаряду спалахнув автомобіль. Рятувальники швидко загасили пожежу. В автівці було виявлено обгоріле тіло людини.

Також на місці влучання загинула жінка.

Ворог за минулу добу обстріляв 9 областей України, є загиблий та поранені. Зокрема, внаслідок обстрілів Іванівки на Херсонщині було знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого. // LB.ua