Як племінник «ексзаступника міністра ЛНР» заробляє мільйони на торгівлі вугіллям в Україні

Компанії, пов’язані з «колишнім заступником міністра вугільної промисловості» так званої «ЛНР» Олександром Мельничуком, попри американські та українські санкції продовжують робити бізнес в Україні.

Секрет успіху простий — зареєструвати бізнес на близьких людей. Про це розповідає журналіст Василь Бідун у матеріалі «Таємниці Слідства»

Журналісти «Слідства.Інфо» з’ясували: фірма племінника одного з ексватажків самопроголошеної «ЛНР» заробляє в Україні мільйони на продажі російських нафтопродуктів та вугілля.

Купують ці продукти, у тому числі й українські бюджетні установи.

Зокрема, литовська фірма Мельничука-молодшого нині є співвласником компанії під назвою «Спецвантаж Лоджістік». Ця фірма зареєстрована в Україні і бізнес також веде тут — під носом у СБУ.

Торік ця компанія отримала понад 50 мільйонів гривень чистого доходу і підписала договорів на майже 4 мільйони гривень на поставку вугілля українським бюджетним закладам.

Сам Мельничук-молодший живе у Києві і зовсім не бідує — їздить на RANGE ROVER, живе в новобудові на Печерську і завозить брендовий одяг з-за кордону на десятки тисяч євро.