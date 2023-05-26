Росіяни вдарили по медзакладу в Дніпрі, є постраждалі

Зранку 26 травня російські окупанти завдали удару по медзакладу у Дніпрі – є постраждалі.

Про це повідомляють Суспільне, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

У Дніпрі пролунали вибухи. У місті та області оголосили повітряну тривогу.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни поцілили по медзакладу в місті. Є постраждалі. Інформація уточнюється.

Внаслідок нічної атаки на Дніпро пошкоджені приватне домоволодіння, 2 приватні підприємства, заправка, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство, постраждав співробітник заправки.

Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 “Шахедів”.

УП