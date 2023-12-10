З цими хворобами можуть призвати до армії: оновлений список

Деяких обмежено придатних за станом здоров’я чоловіків тепер мобілізуватимуть.

Міністерство оборони України затвердило новий список хвороб, за яким оцінюється придатність військовозобов’язаного до служби. Тепер деякі особи, які раніше вважалися тимчасово непридатними до служби, вважатимуться цілком придатними.

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесено наказ Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490.

Цей наказ оновив список захворювань, з якими чоловіки вважалися непридатними до служби. Зі списку видалили всі “спірні” пункти – тепер чоловіки зі “спірними” хворобами стануть придатними до служби і можуть отримати повістку.

Також послабили вимоги до здоров’я для військовослужбовців Десантно-штурмових військ і морської піхоти. Це означає, що військовозобов’язані, які раніше вважалися непридатними для служби в десанті, тепер можуть визнаватися придатними.

З якими хворобами можуть мобілізувати

Після прийняття законопроекту вважатимуться придатними до служби чоловіки з такими захворюваннями:

2 – в-клінічно вилікуваний туберкульоз ;

; 4 – в-вірусні гепатити з незначним порушенням функцій – всі форми гепатитів ;

; 5-в – безсимптомний ВІЛ;

12-В – повільно прогресуючі і непрогресуючі з незначними порушеннями функцій хвороби крові – до них відносяться анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки ;

; 13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій – хвороби щитовидної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз ;

; 14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки – деменції, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку;

17-в – невротичні хвороби, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах. Це нав’язливі стани, неврастенія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи, наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади (крім епілепсії). Сюди відносяться мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну .

Крім того, тепер ВВК одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби має прийняти постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю. // УНІАН