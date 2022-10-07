Росіяни вкрали печатку Запорізької АЕС. Тепер вона вже недійсна
Російські окупанти 6 жовтня викрали офіційну печатку Запорізької АЕС. Тепер вона втратила свою юридичну силу і є недійсною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Енергоатом”.
“Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів”, – йдеться у повідомленні.
Президент “Енергоатому” та тимчасовий гендиректор Запорізької АЕС Петро Котін видав указ про введення в дію нової печатки. Вкрадену печатку визнали недійсною.
Нагадаємо, 5 жовтня російський диктатор Володимир Путін видав указ про “передачу” ЗАЕС під керування Росії.
Раніше ми повідомляли про викрадення окупантами гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Пізніше його відпустили, а голова “Енергоатому” Петро Котін тимчасово очолив ЗАЕС.