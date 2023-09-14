Росіяни вночі обстріляли село в Херсонській області: загинула 6-річна дитина, є поранені

Після опівночі російські війська обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Снаряди атакували будинок, загинув 6-річний хлопчик, поранений його 13-річний брат та ще троє дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

“Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик, – йдеться в повідомленні.

Крім цього, у важкому стані до лікарні госпіталізований його брата 13 років.

“Також поранення дістало троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь”, – додали у відомстві.

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди.

Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під обстріл також потрапила бригада швидкої допомоги, яка виїхала на виклик.

“Під обстріл ворога потрапила і карета швидкої. Пошкоджено автомобіль, медики не постраждали”, – розповів він.