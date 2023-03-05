Росіяни все частіше не хочуть йти у бій

Дані про жертви швидко розповсюджуються серед особового складу.

У російських підрозділах поширюється тенденція відмови йти в наступ, командування через це посилює примусові й каральні заходи.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала в Телеграмі.

За її словами, росіяни надалі зазнають великих втрат, і медичні заклади на тимчасово окупованих територіях переповнені. Тож дані про кількість поранених військових РФ швидко розповсюджуються серед особового складу.

“Зокрема, приданий на посилення 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування. Така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника”, – зазначила вона.

Через це, за словами Маляр, командування противника посилило заходи примусового й карального характеру в спробах покращити дисципліну та запобігти випадкам масового залишення районів ведення бойових дій.