У Мелітополі знищено російську станцію управління військами та п’ятьох загарбників

Чергова успішна операція ГУР МО України та руху опору ― 10 липня 2025 року на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, пролунав вибух.

Детонація відбулась у момент, коли московити “на розслабоні” розвантажували військовий транспорт ― п’ятеро загарбників з так званої “росґвардії” ліквідовано.

Внаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку вожді російської армії планували використовувати для управління окупаційними військами.

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Головне управління розвідки МО України