Росіяни за п’ять місяців вбили в Україні 37 медійників

За п’ять місяців повномасштабної війни російські військові вбили в Україні 37 медійників.

Як передає Укрінформ, про це Національна спілка журналістів України повідомляє в Телеграмі.

“Серед загиблих – 8 журналістів, які виконували професійні обов’язки, 12 медійників – цивільних жертв, 17 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України”, – ідеться у повідомленні.

Кожні чотири дні внаслідок російської війни в Україні гинув журналіст.

Останньою жертвою російського агресора став автор матеріалів та редактор новин видання InfoCar Микола Рачок, який загинув у бою із “вагнерівцями”.

За словами голови НСЖУ Сергія Томіленка, “українські журналісти – це передусім українські громадяни. Тому, прагнучи захистити Батьківщину, багато медійників залишили ручку і блокнот і взяли до рук зброю. НСЖУ висловлює велику шану таким нашим колегам”.

“Інші продовжують боротьбу із ворогом на інформаційному фронті – як в тилу, так і на передовій. На жаль, у цій війні, розв’язаній російським агресором, чимало безневинних жертв. Кожен із них назавжди залишиться в пам’яті колег, друзів, усіх українців”, – наголосив Томіленко.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня у війні з російськими загарбниками загинув журналіст видання про авто InfoCar Микола Рачок. Микола із початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. За словами головного редактора видання, за ці п’ять місяців війни патріотизм, мотивація та сила духу зробила з нього воїна.

5 липня речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва заявила, що працівники Національної поліції порушили 46 справ за фактами злочинів російських військових проти журналістів.