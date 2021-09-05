США у річницю «Мінська-1» закликали РФ взяти відповідальність за припинення війни в Донбасі

У неділю, 5 вересня, виповнюється сім років від дня підписання першого Мінського протоколу. У Посольстві США в Україні звернулися до Росії і нагадали агресорові про необхідність виконати власні зобов’язання.

«У сьому річницю Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов’язання, вивести свої сили з України, та повернути повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами», — наголосили дипломати.

Крім того, Сполучені Штати чітко вказали, хто саме є учасниками війни, завдавши удару по ключовій тезі російської пропаганди про «громадянський конфлікт в Донбасі».

«Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України», — йдеться у повідомленні.

У 7 річницю Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов’язання, вивести свої сили з України, та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 5, 2021

Мінський протокол, також відомий як «Мінськ-1», було підписано 5 вересня 2014 року у столиці Білорусі. Угода дозволила заморозити активну фазу бойових дій – підписанню «Мінська-1» передували запеклі бої в Донбасі та Іловайська трагедія.

Свої підписи на документі поставили: посол Гайді Тальявіні (від ОБСЄ), другий президент України Леонід Кучма (від України), посол РФ в Україні Михайло Зурабов (від Росії), представники підконтрольних Москві терористичних угруповань «Л-ДНР» Олександр Захарченко й Ігор Плотницький.

Нині Росія воліє не згадувати про підпис Зурабова на документі, заявляючи, що начебто є не учасником конфлікту, а стороннім спостерігачем.

Нагадаємо, у спільній заяві президентів України Володимира Зеленського і США Джо Байдена за підсумками переговорів 1 вересня не було жодної згадки про Мінські домовленості. Для України це добрий сигнал, який означає, що Київ не примушуватимуть виконувати угоди, підписані під тиском РФ. Принаймні, публічно.

На тлі погіршення в Афганістані після хаотичного виведення звідти американських військ, численні американські союзники поставити під сумнів твердість підтримки Вашингтона. Для Байдена погіршення ситуації ще й в Україні, з одночасним зміцненням позицій Москви, стало б вкрай негативним сценарієм.

Багато пунктів «Мінська» не виконано досі: Росія не пускає спостерігачів Моніторингової місії ОБСЄ до окупованої ділянки українського кордону, не вивела з Донбасі своїх військових і техніку, продовжує утримувати заручників і політв’язнів тощо.

Під час президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, що на виконання «Мінська» готовий відвести рік свого президентства, після чого на зміну мертвонародженим домовленостям прийде «план Б». Подробиці плану у ЗеКоманді не розголошують, і попри вичерпані строки, запроваджувати не поспішають.