Росіяни запустили по Україні півсотні ракет та півтисячі дронів

Цієї ночі Україна знову була під російською комбінованою атакою – більше 50 ракет і близько 500 ударних дронів.

Про один з наймасованіших повітряних ударів по країні, якого росіяни завдали сьогодні, 5 жовтня, розповів президент Володимир Зеленський.

Президент каже, що агресори били крилатими ракетами, «Шахедами», а також гіперзвуковими «Кинджалами». Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області були під ударом. Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло.

Зараз на місцях, де це потрібно, тривають рятувальні й відновлювальні роботи. Президент очікує максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах.

“Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей”, – каже Зеленський. – “Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор”.

Президент вважає, що одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися. // Дзеркало тижня