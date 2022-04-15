Российские оккупанты стирают с лица земли «освобождаемый» Донбасс: от Рубежного на Луганщине практически ничего не осталось

Оккупанты разрушили почти весь город.

В Рубежном продолжаются позиционные бои, враг успеха не имеет.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Рубежное. Трудно узнать. Вот так реально выглядит «русский мир»: горе, смерть и разруха, которые несут войска вооруженных сил РФ – безжалостные убийцы гражданского населения. Вместо промышленного города — руины. Орки уничтожили все», — подчеркнул Гайдай.

По его словам, в Рубежном продолжаются позиционные бои, враг успеха не имеет.

«Тик-ток войска видосы больше не снимают», — добавил глава ОВА.

Он подчеркнул, что ВСУ держат оборону. // УНИАН