Российские оккупанты стирают с лица земли «освобождаемый» Донбасс: от Рубежного на Луганщине практически ничего не осталось
Оккупанты разрушили почти весь город.
В Рубежном продолжаются позиционные бои, враг успеха не имеет.
Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Рубежное. Трудно узнать. Вот так реально выглядит «русский мир»: горе, смерть и разруха, которые несут войска вооруженных сил РФ – безжалостные убийцы гражданского населения. Вместо промышленного города — руины. Орки уничтожили все», — подчеркнул Гайдай.
По его словам, в Рубежном продолжаются позиционные бои, враг успеха не имеет.
«Тик-ток войска видосы больше не снимают», — добавил глава ОВА.
Он подчеркнул, что ВСУ держат оборону. // УНИАНTweet