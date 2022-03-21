«Вошиві» російські солдати, «заградотряди» та чисельні втрати: нові аудіоперехоплення показують, як насправді воюють кадирівці в Україні

Російська пропаганда формує їх образ, як грізної сили, що здатна виконати будь-які завдання путіна. Але за 26 днів війни українські воїни вщент розбили цей міф.

Кадирівців тепер називають не інакше, ніж «ТікТок-військами» через їхню любов до постановочних роликів. Бо на війні вони «відзначились» лише відеозйомками та звірствами проти мирного населення.

До того ж, головне завдання кадирівців – «зачистка» і вбивство російських солдат, які втікають із поля бою. Тобто вони виконують функцію «загрядотрядів» і стріляють по своїх. Хоча, як показують численні докази, «своїми» росіян вони не вважають, називають «вошивими» і з задоволенням їх убивають.

На перехопленому СБУ аудіозаписі чутно, як один із кадирівців говорить по телефону своїй дружині: «Не турбуйся, я не в гущі подій, ми стоїмо трохи далі. Наше завдання – гнати назад (прим: в бій) цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися від ударів артилерії. Тож не турбуйся, не дуже марудка робота».

Водночас він підтверджує людські втрати серед окупантів та зізнається, що нещодавно вбили «командира спецназу». І це – не поодинокий випадок: «Так і чути, що там убили, тут вбили».

«Смалить їхня артилерія конкретно вдень і вночі. Проблема в тому, що у них ці снаряди не закінчуються», – говорить загарбник про українських захисників.

Що тут додати? Снарядів у нас вистачить на кожного ворога! Бо ми на своїй землі і будемо захищати її не просто до останнього, а до Перемоги!

Слава Україні!

#СТОЇМО

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України