Российские оккупанты уничтожают снарядами и ракетами «спасаемый» ими Донбасс: в Северодонецке не менее 10 погибших

Российские оккупанты безостановочно гатят по Северодонецку в Луганской области, не менее 10 погибших.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

«Рашисты без остановки гатят по Северодонецку… По меньшей мере погибло 10 человек. Проверить местность крайне сложно из-за новых обстрелов. Спасательные поиски продолжаются», – написал Гайдай.

Он призвал людей, оставшихся в городе находиться постоянно в укрытиях.