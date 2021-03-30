Россия осуществляет постепенное наращивание войск у границы Украины на трех направлениях

Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УНН.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

«В последнее время из разных регионов российской Федерации под видом контрольных занятий за зимний период обучения поддержания боевой готовности и общей подготовки к предстоящим совместным стратегическим учениям «Запад-2021″ ВС РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на юге. А именно — в Брянской, Воронежской областях и АР Крым», — заявил главнокомандующий.

По его словам, в целом «ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства».