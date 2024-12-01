Втрати, оточення, відставка командувача — становище росіян у Сирії
На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці ― генерала серґєя кісєля.
Раніше генерал кісєль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.
Замінити кісєля та допомогти режиму Башара Асада москва надіслала іншого воєначальника ― на територію арабської країни вже прибув генерал алєксандр чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках.
На військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач вмф рф адмірал алєксандр моісєєв.
Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні московитів.
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet