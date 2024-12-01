Втрати, оточення, відставка командувача — становище росіян у Сирії

На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці ― генерала серґєя кісєля.

Раніше генерал кісєль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Замінити кісєля та допомогти режиму Башара Асада москва надіслала іншого воєначальника ― на територію арабської країни вже прибув генерал алєксандр чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках.

На військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач вмф рф адмірал алєксандр моісєєв.

Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні московитів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України