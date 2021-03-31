Россия отказалась прекращать огонь на Донбассе с 1 апреля

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании предложил обеспечить с 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе.

Инициативу поддержала ОБСЕ, однако предложение не нашло поддержки со стороны российской делегации, передает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы украинской делегации.

«…Не понимаю, почему Российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей», — цитирует пресс-служба Кравчука.

Сообщается, что сегодняшнее общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций началось с предложения Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого российской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих.

Это предложение поддержали Спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и координатор Подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол Халид Чевик.

В частности, Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.

«Таким образом, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режима прекращения огня. К сожалению, ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации. Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе», — заявили в украинской делегации.