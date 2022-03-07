Россия ударила по Николаеву из реактивных систем залпового огня «Смерч»

С самого утра 7 марта оккупанты ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня.

Соответствующую информацию «Суспильне» сообщило ориентировочно после 5:15 по Киеву.

«По Николаеву ударили из реактивных систем залпового огня», – говорится в сообщении. По состоянию на 5:40 никаких деталей относительно атаки врага в Николаеве нет.

Жители Николаева сообщают, что взрывы слышны во всех районах города и якобы сразу по двум направлениям, сообщает «Украина 24«.

Также жители пишут в соцсетях, что в некоторых районах пропал свет.

В городе также исчезла связь от оператора Lifecell. Скорее всего, один из ударов пришелся по сотовой башне.

Позже стало известно, что оккупанты ночью обстреливали жилые кварталы Николаева из РСЗО «Смерч». Об этом сообщил в эфире «Украина 24» советник главы МВД Вадим Денисенко. // УНИАН