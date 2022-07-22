Розкрито деталі стамбульського договору про вивезення українського зерна

За даними Михайла Подоляка, жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників в українських портах не буде, усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої необхідності.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розкрив деталі стамбульського договору про вивезення українського зерна.

Про це Подоляк написав у своєму мікроблозі у Twitter.

“Щодо стамбульського договору “про вивезення українського зерна”. Попередньо. Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН”, – зазначив він.

Крім того, за словами Подоляка, жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників в українських портах не буде, усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби.

“У разі провокацій — негайна військова відповідь”, – додав радник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в Стамбулі завершилися чотиристоронні переговори щодо відновлення експорту зерна з українських портів.

За повідомленнями ЗМІ, на зустрічі узгоджували ключові аспекти шляхів відновлення експорту зерна. Йшлося, зокрема, про те, що зерно вивозитимуть з трьох українських портів у супроводі конвоїв, а турецький флот інспектуватиме порожні судна, що прибувають в українські порти.

21 липня речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що 22 липня в Туреччині заплановані переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН.

За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.

“Українська делегація підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки”, – зазначив речник. // УНІАН