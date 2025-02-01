Розмінування сільгоспземель. Нові правила компенсацій 2025 року

2025 року держава подовжила бюджетну програму «Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення». Цьогоріч на потреби гуманітарного розмінування закладено один мільярд гривень. Ці кошти витрачатимуться згідно з відповідним Порядком. З урахуванням попереднього досвіду на початку року уряд вніс зміни до цього порядку, аби удосконалити взаємодію у сфері розмінування земель і пришвидшити повернення земель сільськогосподарського призначення до їхнього цільового використання.

Отже, варто звернути увагу на новели механізму компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення (далі — земельні ділянки).

Розпорядником бюджетних коштів залишається бюджетна установа «Центр гуманітарного розмінування» (далі — Центр).

Бюджетні кошти на безповоротній основі спрямовуватимуться на компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам за гуманітарне розмінування земельних ділянок сільгосппризначення за фактично надані сертифікованими операторами протимінної діяльності послуги у розмірі 100% їхньої вартості. Проте за земельні ділянки, розміновані у період з 24.02.2022 по 15.04.2024, держава компенсуватиме вартість послуг у розмірі не більш як 80% фактично понесених витрат.

Право на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель матимуть сільськогосподарські товаровиробники, які є:

юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми або фізичними особами-підприємцями, які мають земельні ділянки сільськогосподарського призначення у власності та / або у користуванні;

сертифікованими операторами протимінної діяльності згідно з вимогами Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» (далі — оператор).

Земельні ділянки можуть бути розташовані як поза межами територій, так і на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, а саме:

можливих бойових дій — для яких визначена або не визначена дата припинення можливості бойових дій;

активних бойових дій — для яких визначена дата їхнього завершення;

активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, — для яких визначена або не визначена дата завершення бойових дій;

тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України — для яких визначена дата завершення тимчасової окупації.

Ключові зміни до Порядку використання коштів стосуються механізму компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за гуманітарне розмінування земельних ділянок після 15.04.2024, а саме:

покладено на Центр протимінної діяльності підтвердження факту розташування земельних ділянок, кадастрові номери яких відповідають земельним ділянкам сільськогосподарського призначення сільськогосподарських товаровиробників у межах імовірно забруднених / забруднених вибухонебезпечними предметами територій, що здійснюється за результатами нетехнічного обстеження оператором;

заборонено використання бюджетних коштів на оплату послуг із розмінування земельних ділянок сільськогосподарським товаровиробникам, які є операторами та переможцями процедур закупівель / виконавцями договорів на надання послуг із розмінування земельних ділянок, що перебувають у їхній власності та / або користуванні;

доповнено перелік осіб, яким не надається компенсація, сільськогосподарськими товаровиробниками, що на момент проведення закупівлі та / або укладення договору є пов’язаними особами у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України з оператором, з яким укладено такий договір;

закріплено, що для здійснення компенсації за гуманітарне розмінування частково забрудненої вибухонебезпечними предметами земельної ділянки обов’язково додається локалізований звіт оператора з нетехнічного обстеження, валідований Центром протимінної діяльності в електронній системі управління інформацією протимінної діяльності;

збільшено строки подання заявок для отримання компенсації;

встановлено обов’язок сільськогосподарського товаровиробника щодо відкриття в уповноваженому банку рахунку умовного зберігання (ескроу).

2025 року механізм отримання компенсації складається з таких етапів:

Подання заявки сільськогосподарським товаровиробником в електронній формі через Державний аграрний реєстр із накладенням електронного підпису у встановлені строки. Заявки, подані до 5 грудня, розглядаються для проведення закупівель послуг із розмінування земельних ділянок поточного бюджетного періоду; до 25 грудня — для планування таких закупівель на наступний бюджетний період. Прийом заявок припиняється у разі використання у повному обсязі бюджетних коштів, передбачених поточного року. Заборонено повторне подання заявки щодо тих самих земельних ділянок, для яких отримано компенсацію на їхнє розмінування.

сільськогосподарським товаровиробником в електронній формі через Державний аграрний реєстр із накладенням електронного підпису у встановлені строки. Заявки, подані до 5 грудня, розглядаються для проведення закупівель послуг із розмінування земельних ділянок поточного бюджетного періоду; до 25 грудня — для планування таких закупівель на наступний бюджетний період. Прийом заявок припиняється у разі використання у повному обсязі бюджетних коштів, передбачених поточного року. Заборонено повторне подання заявки щодо тих самих земельних ділянок, для яких отримано компенсацію на їхнє розмінування. Розгляд заявок Центром у порядку черговості та перевірка відповідності сільськогосподарського товаровиробника та земельної ділянки вимогам, встановленим у Порядку використання коштів. Центр за результатами розгляду заявок повідомляє сільськогосподарських товаровиробників про прийняття / відхилення їхніх заявок через особистий кабінет із дублюванням повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену ними під час електронної реєстрації в Реєстрі.

Центром у порядку черговості та перевірка відповідності сільськогосподарського товаровиробника та земельної ділянки вимогам, встановленим у Порядку використання коштів. Центр за результатами розгляду заявок повідомляє сільськогосподарських товаровиробників про прийняття / відхилення їхніх заявок через особистий кабінет із дублюванням повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену ними під час електронної реєстрації в Реєстрі. Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу-рахунку) для компенсації сільськогосподарським товаровиробником протягом п’яти робочих днів після отримання повідомлення про прийняття заявки в уповноваженому банку. Уповноважений банк протягом двох робочих днів повідомляє про це Центр.

умовного зберігання (ескроу-рахунку) для компенсації сільськогосподарським товаровиробником протягом п’яти робочих днів після отримання повідомлення про прийняття заявки в уповноваженому банку. Уповноважений банк протягом двох робочих днів повідомляє про це Центр. Початок закупівлі послуг із розмінування Центром протягом трьох робочих днів після відкриття сільськогосподарським товаровиробником ескроу-рахунку. Закупівля таких послуг здійснюється за законодавством у сфері публічних закупівель.

послуг із розмінування Центром протягом трьох робочих днів після відкриття сільськогосподарським товаровиробником ескроу-рахунку. Закупівля таких послуг здійснюється за законодавством у сфері публічних закупівель. Укладання Центром договору з переможцем процедури закупівлі / виконавцем договору. Центр надсилає завірену копію договору сільськогосподарському товаровиробнику та інформує його про це в особистому електронному кабінеті Реєстру.

договору з переможцем процедури закупівлі / виконавцем договору. Центр надсилає завірену копію договору сільськогосподарському товаровиробнику та інформує його про це в особистому електронному кабінеті Реєстру. Перерахування бюджетних коштів відповідно до договору про взаємодію. Уповноважені банки протягом трьох робочих днів із дати отримання бюджетних коштів перераховують їх на ескроу-рахунки сільськогосподарських товаровиробників та інформують про це Центр, сільськогосподарських товаровиробників та операторів.

відповідно до договору про взаємодію. Уповноважені банки протягом трьох робочих днів із дати отримання бюджетних коштів перераховують їх на ескроу-рахунки сільськогосподарських товаровиробників та інформують про це Центр, сільськогосподарських товаровиробників та операторів. Надання послуг із розмінування земельних ділянок. Оператор починає надання послуг протягом п’яти робочих днів після надходження повідомлення уповноваженого банку про резервування у повному обсязі коштів для надання послуг з розмінування земельних ділянок. Оператор після завершення надання послуг із розмінування за погодженням із сільськогосподарським товаровиробником надсилає у паперовій або електронній формі для підписання до Центру документи за переліком, встановленим у Порядку використання коштів.

Оператор починає надання послуг протягом п’яти робочих днів після надходження повідомлення уповноваженого банку про резервування у повному обсязі коштів для надання послуг з розмінування земельних ділянок. Оператор після завершення надання послуг із розмінування за погодженням із сільськогосподарським товаровиробником надсилає у паперовій або електронній формі для підписання до Центру документи за переліком, встановленим у Порядку використання коштів. Оплата послуг оператора. Центр перевіряє отримані документи і після їхнього підписання надсилає їхні завірені копії уповноваженому банку та сільськогосподарському товаровиробнику. Уповноважений банк протягом одного робочого дня після надходження документів від Центру перераховує кошти у розмірі фактично здійснених витрат із розмінування земельних ділянок з ескроу-рахунку сільськогосподарського товаровиробника на рахунок оператора, про що повідомляє Центр.

Отже, злагоджена співпраця суб’єктів, задіяних у наведеному механізмі, вчасне виконання ними своїх обов’язків і належне фінансування відповідної бюджетної програми стануть запорукою швидкого й ефективного процесу розмінування земельних ділянок і відновлення сільського господарства у постраждалих регіонах.