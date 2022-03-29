Розпочато досудове розслідування стосовно колаборанта зі Сватівщини

За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області розпочато кримінальне провадження за фактом

колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронцями встановлено факт колаборації голови Сватівської районної ради Луганської області. Жінка проводить наради з підприємцями міста Сватове у ході яких називає себе «радником на громадських засадах» так званої «голови Сватівського району ЛНР».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Сватівського районного відділу поліції Головного управління

Нацполіції в Луганській області.

За вчинене передбачене покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури