Розповідали про рух техніки та за гроші надавали дані про місця дислокації ЗСУ – повідомлено про підозру двом мешканкам Донеччини (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Донецької обласної прокуратури двом жінкам повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. ч. 2, 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, у березні та квітні 2023 року мешканки смт Нью-Йорка м. Торецька та м. Слов’янська розміщували на інтернет-ресурсах дані щодо перебування військових підрозділів ЗСУ на певних ділянках Донеччини.

Перша – затята прихильниця прокремлівської ідеології за допомогою месенджеру «Telegram» надсилала двом мешканцям рф та так званої «днр» голосові повідомлення. Вона розповідала їм про розташування сил територіальної оборони та переміщення техніки, зокрема реактивних систем залпового вогню, на території однієї з громад Бахмутського району.

Інша переписувалась у забороненій соціальній мережі «Однокласники» з мешканцем м. Рязані, який воює проти України на посаді стрільця кулеметного взводу армії держави-агресора. У своїх повідомленнях підозрювана надавала військовослужбовцю рф дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ у м. Слов’янську. При цьому робила це не безкорисливо – за «роботу» на окупантів жінка отримала на банківську картку 2 000 грн.

Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Максимальне покарання за санкціями статті – 8 та 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури