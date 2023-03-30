Розслідування викрадення росіянами українських дітей ініціювали 45 країн

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Припинити практику геноциду та повернути дітей в Україну можна за допомогою спільних рішучих дій.

Держави-члени ОБСЄ ініціюють розслідування фактів вивезення росіянами українських дітей.

Розслідування викрадення росіянами українських дітей ініціювали 45 країн, - Кулеба

Фото: ЕРА/UPG

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я вітаю залучення 45 державами ОБСЄ Московського механізму для вирішення проблеми примусового переміщення українських дітей Росією”, – написав Кулеба.

Він додав, що необхідні рішучі спільні дії, щоб припинити практику геноциду та повернути дітей в Україну.

Також треба забезпечити притягнення винних у викраденнях дітей до відповідальності, наголосив міністр.

Нагадаємо, Сенат Польщі одноголосно засудив викрадення українських дітей Росією. За резолюцію проголосували 90 сенаторів, усі присутні в залі.

За офіційними даними, незаконно депортованими до Російської Федерації вважаються 19 514 українських дітей. Викрадені 4390 дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування. // LB.ua

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