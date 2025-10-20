Розвідка оприлюднила дані про десятьох спортсменів-пропагандистів війни з Росії та Білорусі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions дані про 10 російських та білоруських спортсменів, які беруть участь у пропагандистських заходах та продовжують брати участь у міжнародних змаганнях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУР.

Дані опубліковані у розділі “Чемпіони терору”.

Туди потрапила так звана виконувачка обов’язків “міністра спорту Херсонської області” Олена Кирилова (Надєль) – кураторка федеральної програми спільних спортивних зборів і тренувань спортсменів із захоплених територій України з російськими спортсменами на базі федерального центру “Кримський”. Вона організовує пропагандистські спортивні заходи, спрямовані на інтеграцію населення захоплених територій України у російський культурний простір і підтримку російського вторгнення в Україну.

Це російська слаломниця Алсу Міназова, учасниця пропагандистських акцій за участю представників влади РФ. У 2025 році взяла участь у відкритих чемпіонатах Австралії та Океанії з веслувального слалому, отримавши нейтральний статус Міжнародної федерації каное.

Також це білоруська художня гімнастка Аліна Гарнасько – учасниця пропагандистського фестивалю “Время наших побед”, проведеного за дорученням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У 2025 році виступала на численних міжнародних змаганнях, зокрема в Болгарії, Німеччині та Португалії як “нейтральна спортсменка”.

У списку також російські важкоатлетки Яна Сотієва, Регіна Шайдулліна та Анастасія Романова, які брали участь у тренувальних зборах на захоплених територіях України та були заявлені до складу збірної РФ на Чемпіонат світу з важкої атлетики 2025 року. Після офіційного звернення України Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) не допустила до змагань цих спортсменок, а також ще 10 представників Росії та Білорусі.

Цей приклад підтверджує, що оприлюднення фактів і публічний розголос мають реальний вплив на посібників кремля.

Розділ “Чемпіони терору” порталу War&Sanctions вже містить інформацію про 177 спортсменів та функціонерів, причетних до пропаганди війни.