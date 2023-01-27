Розвідка попередила, що Росія дискредитуватиме «компроматом» українських силовиків, та самого Єрмака

Дискредитація стосуватиметься начальника Генштабу ЗСУ, очільника СБУ, міністра оборони, керівника ОП та в.о. голови Нацполіції.

Російські спецслужби готують дискредитаційну кампанію військовополітичного керівництва України, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

“Відомо, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського військовополітичного керівництва. Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського”, – стверджують у розвідці.

Зазначається, що, зокрема буде “вкид” сфабрикованих матеріалів в українські та міжнародніі ЗМІ.

“Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції”, – зазначають в ГУР Міноборони. // УНІАН