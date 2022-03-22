У Броварах російський снаряд влучив на територію заводу

Прокуратура розпочала розслідування за фактом ворожого обстрілу Броварів Київської області, під час якого снаряд влучив на територію заводу і пошкодив 7 автобусів та господарські споруди.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

Броварська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 22 березня збройні сили рф здійснили артилерійський обстріл Броварів. Снаряд влучив на територію одного із заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарські споруди.

За попередніми даними, жертв немає.

Як повідомляв Укрінформ, 22 березня поблизу Макарова на Київщині російські загарбники знищили склад фармацевтичного заводу «Фармак».

За словами члена наглядової ради фармкомпанії Петра Чернишова, склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 млрд грн збитків.