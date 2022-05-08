Рятувальник і пес-сапер Патрон отримали державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю “За віддану службу” Патрона — собаку, який займається пошуком мін. Глава держави в межах зустрічі з прем’єром Канади Джастіном Трюдо вручив відзнаку власнику собаки Михайлу Ільєву. Рятувальник також отримав нагороду від президента “За мужність” 3-го ступеня.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Зеленського.

Песик Патрон, який працює з чернігівськими піротехніками, отримав державну нагороду “За віддану службу”. Зеленський вручив відзнаку власнику собаки Михайлу Ільєву.

Рятувальник також отримав нагороду від президента “За мужність” 3-го ступеня.

“Я нагородив сапера Патрона, який не лише допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а й допомагає навчати наших дітей необхідним правилам безпеки на території, де є мінна загроза”, — сказав Зеленський у неділю на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.