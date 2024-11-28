SBS: Сеул відмовив українській делегації в продажі зброї
Уряд Південної Кореї вбачає в цьому ризики порушити заборону на експорт зброї до зон боїв.
Сеул відмовив українській делегації в продажі південнокорейського озброєння, стверджує місцеве медіа SBS. За даними журналістів, українці на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим не просили надати їм зброю безкоштовно – вони висловили готовність придбати її. Однак їм відмовили.
Українська делегація мала зустріч із президентом країни Юн Сок Йолем, а також міністром оборони. У процесі узгодження порядку денного спецпредставника підтвердили, що Україна прагнула закупити зброю в уряду Кореї, а не безкоштовну підтримку.
“Зброя, яку Україна активно просила продати, є нелетальною зброєю, такою як система перехоплення Cheongung, місцевий радар протиповітряної оборони та протиартилерійський радар”, – процитували журналісти анонімне урядове джерело.
Також був запит на артилерійські снаряди калібру 155.
Декілька посадовців оборонного сектору повідомили, що запит щодо продажу зброї отримали і південнокорейські компанії, але міністерство оборони сказало їм утриматися від контактів у індивідуальному порядку.
Уряд вбачає складніші з експортом зброї в Україну через високий ризик порушення законодавства про зовнішню торгівлю, яке обмежує експорт у зони бойових дій.
- Поїздка Умєрова до Сеула відбулася за дорученням українського президента Володимира Зеленського. Він та південнокорейський колега домовилися про це в телефонній розмові, в якій йшлося про відправку КНДР її військ до Росії.
- Умєров на зустрічі з президентом Південної Кореї повідомив про те, що на території Росії перебувають уже 12 000 військових КНДР. Він підкреслив, що участь північнокорейских військових у війні є небезпечною і для Південної Кореї, оскільки ці солдати здобувають досвід, що може становити додаткову небезпеку для регіону.
- Станом на початок листопада Росія тримала в Курській області близько 11 000 військових із КНДР. Пхеньян відправив росіянами, зокрема, декілька сотень офіцерів, а командує ними топгенерал.
- За даними Зеленського, контингент КНДР у Росії може зрости до 100 000.
- Вперше про відправку військових Київ повідомив у жовтні, а про те, що КНДР допомагає зі зброєю, було відомо давно.