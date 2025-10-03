Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 03.10.25

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.10.25

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка.

Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

особового складу / personnel – близько / about 1113430 (+970) осіб / persons

танків / tanks – 11225 (+1) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23297 (+1) од

артилерійських систем / artillery systems – 33413 (+13) од

РСЗВ / MLRS – 1514 (+1) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1222 (+0) од

літаків / aircraft – 427 (+0) од

гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 66093 (+273)

крилаті ракети / cruise missiles – 3793 (+0)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63325 (+44)

спеціальна техніка / special equipment – 3970 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine