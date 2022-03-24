СБУ ліквідувала ботоферму, нейтралізувала ОЗУ і затримала псевдоволонтера

Служба безпеки продовжує системно викривати й затримувати колаборантів і зрадників. Серед останніх операцій – ліквідовано ботоферму, якою керували з РФ для розпалювання ворожнечі та ненависті в Україні.

В Одеській області: Кіберфахівці СБУ заблокували ботоферму, через яку було зроблено «вкид» із погрозами розправи над представниками угорської національної меншини Закарпаття. Кіберфахівці СБУ заблокували ботоферму, через яку було зроблено «вкид» із погрозами розправи над представниками угорської національної меншини Закарпаття.

«Боти», використовуючи sim-карти українських операторів, масово розсилали анонімні повідомлення. Їх отримали не лише мешканці західних регіонів України, а й жителі інших областей.

Зловмисники задіяли спеціальне телекомунікаційне обладнання, що розміщувалось у Києві, Дніпрі, Одесі, Вінниці.

Керував їхньою діяльністю уродженець столиці, який наразі переховується за кордоном. Він найняв близько 20 осіб, які працювали у вказаних регіонах.

Роботу ботоферми зупинено, усіх «ботів» встановлено, тривають обшуки.

У Кіровоградській області:

СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, учасники якого з початку вторгнення РФ пропагували ідеї «руZZкого міра» та підбурювали українських військових до антидержавних дій.

Його організатор – місцевий авторитет на прізвисько «Футболіст». Наприкінці лютого він втік до Ростова, де його зустріла ФСБ.

За вказівкою російських спецслужб він переформатував «роботу» угруповання: закликав не допомагати ЗСУ та сприяти диверсійним групам. А після свого повернення обіцяв налагодити співпрацю з окупантами та захистити кожного.

Учасники ОЗУ одразу почали вести «роз’яснювальну роботу» серед місцевих підприємців, яким нав’язували проросійські погляди.

Спецпризначенці СБУ нейтралізували злочинний вплив активних членів угруповання. Викриті особи дають покази та співпрацюють зі слідством.

У Дніпропетровській області:

СБУ затримала псевдоволонтера, який знижував обороноздатність української армії.

Мешканець Кривого Рогу ввійшов у довіру до місцевого виробника військового спорядження. Йому почали безкоштовно відпускати партії амуніції для відправки на передову. Проте ділок продавав її реальним волонтерам за спекулятивними цінами.

У Львові:

Посадовець однієї з лікарень намагався дати співробітнику СБУ хабар за безперешкодний перетин державного кордону в умовах воєнного стану. Його затримали під час спроби передачі $15 тиc.

У Вінницькій області:

СБУ затримала прихильницю бойовиків так званої «ДНР», яка вихваляла окупантів і бойовиків збройних формувань, називаючи їх «потужною армією», яка нібито має звільнити Україну.

Усі згадані особи затримані і відповідатимуть за свої дії перед законом.

Служба безпеки України